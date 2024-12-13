Уфимский психолог перечислила признаки, указывающие на проблемы с алкоголем

Стало известно, как распознать алкогольную зависимость. По словам главного медицинского психолога наркодиспансера Башкирии Анжелики Ишмеевой, есть ключевые признаки, которые указывают на проблему со спиртным.
Так, одним из таких факторов является неустроенная личная жизнь. Второй, как следствие, в списке идет краткосрочность романтических связей. Люди с алкогольной зависимостью склонны вступать в короткие романы, говорит в беседе с UfaTime.ru медицинский психолог.
На алкогольную зависимость также указывает агрессивное поведение, резкая смена настроения, а также зацикленность на спиртном, например, когда алкоголь полноценно занимает место хобби.
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