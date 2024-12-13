В Ростовской области грузовик DAF XF слетел с моста

В Ростовской области с моста слетел грузовик DAF XF. Водитель после этого с травмами попал в больницу, сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции.
Авария произошла около 21:20 вечера 11 декабря на трассе Элиста — Зимовники. Предварительного, мужчина на грузовике не справился с управлением, протаранил барьерное ограждение и рухнул вниз.
После этого причины и обстоятельства случившегося начали выяснять сотрудники полиции.
Правоохранители просят автолюбителей быть предельно осторожными за рулем, особенно на скользких дорогах. Нужно строго соблюдать ПДД, постоянно следить за скоростью и дистанцией. Нельзя совершать резкие маневры и отвлекаться.
Также вчера в Ростове большое дерево рухнуло на две припаркованные машины.