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В Ростовской области грузовик DAF XF слетел с моста

На трассе в Ростовской области с моста слетел грузовик, водитель получил травмы.
Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области с моста слетел грузовик DAF XF. Водитель после этого с травмами попал в больницу, сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции.

Авария произошла около 21:20 вечера 11 декабря на трассе Элиста — Зимовники. Предварительного, мужчина на грузовике не справился с управлением, протаранил барьерное ограждение и рухнул вниз.

После этого причины и обстоятельства случившегося начали выяснять сотрудники полиции.

Правоохранители просят автолюбителей быть предельно осторожными за рулем, особенно на скользких дорогах. Нужно строго соблюдать ПДД, постоянно следить за скоростью и дистанцией. Нельзя совершать резкие маневры и отвлекаться.

Также вчера в Ростове большое дерево рухнуло на две припаркованные машины.