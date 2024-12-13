Минчанин купил оптом партию икры в соцсети на 12 000 рублей, но пошел в милицию

Говорится, что минчанину предложили принять участие в акции, которая состояла в том, что ка каждый купленный килограмм икры, можно было получить еще 500 граммов бесплатно. В результате мужчина заплатил за оптовую партию икры более 12 000 рублей. После этого продавец заблокировал аккаунт, а также удалил переписку.