Минчанин купил оптом партию икры в соцсети на 12 000 рублей, но пошел в милицию. Подробности рассказали в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.
В сообщении сказано, что житель Минска нашел в социальной сети объявление, связанное с продажей красной икры по цене ниже рыночной. Он согласился внести за товар стопроцентную предоплату.
Говорится, что минчанину предложили принять участие в акции, которая состояла в том, что ка каждый купленный килограмм икры, можно было получить еще 500 граммов бесплатно. В результате мужчина заплатил за оптовую партию икры более 12 000 рублей. После этого продавец заблокировал аккаунт, а также удалил переписку.
В милиции также рассказали, что минчанка нашла в интернете сообщение о продаже новогодних елей. Страницы магазина содержала положительные отзывы, большое количество подписчиков. Отмечается, что продавец даже предоставил женщине документы на искусственные елки, но потребовал внести стопроцентную предоплату. После перевода денег он перестал выходить на связь. По указанным фактам заведены уголовные дела.
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