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На Тюменском тракте полностью перекрыли участок из-за ДТП

На трассе Екатеринбург — Тюмень ввели ограничения из-за столкновения.

Источник: Комсомольская правда

На 75 километре Тюменского тракта произошла массовая авария. В ней пострадали два человека. Об этом сообщили в пресс-службе Уралуправтодора.

Столкнулись пять машин. На данный момент подробная информация неизвестна. «КП-Екатеринбург» обратилась за комментарием в Госавтоинспекцию Свердловской области. Там сообщили, что автоинспекторы отправились на место.

— Сотрудники выехали на место ДТП обстоятельства выясняются, — рассказали в региональной ГИБДД.

Помимо этого, на участке, где произошла авария, полностью перекрыли движение.

— На автодороге Р-351 Екатеринбург-Тюмень километр 75 движение полностью перекрыто в результате ДТП с участие пять автомобилей, — рассказали в Уралуправтодоре.