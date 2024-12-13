На Тюменском тракте полностью перекрыли участок из-за ДТП

На 75 километре Тюменского тракта произошла массовая авария. В ней пострадали два человека. Об этом сообщили в пресс-службе Уралуправтодора.
Столкнулись пять машин. На данный момент подробная информация неизвестна. «КП-Екатеринбург» обратилась за комментарием в Госавтоинспекцию Свердловской области. Там сообщили, что автоинспекторы отправились на место.
— Сотрудники выехали на место ДТП обстоятельства выясняются, — рассказали в региональной ГИБДД.
Помимо этого, на участке, где произошла авария, полностью перекрыли движение.
— На автодороге Р-351 Екатеринбург-Тюмень километр 75 движение полностью перекрыто в результате ДТП с участие пять автомобилей, — рассказали в Уралуправтодоре.