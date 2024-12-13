В райцентре Воронежской области в столкновении со стеной погиб водитель «ВАЗ 21112»

Трагедией закончилось ДТП в Россошанском районе Воронежской области, произошедшее в четверг около 11.45. По предварительным данным Госавтоинспекции, проезжая в районе дома № 9 по улице Василевского, 51-летний местный житель на автомобиле «ВАЗ 21112» не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в бетонную стену.
Полученные в результате ДТП травмы оказались смертельными, водитель скончался до приезда врачей.
По факту аварии организовали проверку. За минувшие сутки в Воронежской области зарегистрировали 179 ДТП, из них 103 — в Воронеже. В 16 авариях пострадали 19 человек, один погиб.