В райцентре Воронежской области в столкновении со стеной погиб водитель «ВАЗ 21112»

Трагедией закончилось ДТП в Россошанском районе Воронежской области, произошедшее в четверг около 11.45. По предварительным данным Госавтоинспекции, проезжая в районе дома № 9 по улице Василевского, 51-летний местный житель на автомобиле «ВАЗ 21112» не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в бетонную стену.