В Уфимском районе в лобовой аварии легковушек погибла женщина

По информации ведомства, 35-летний водитель «Лады» на четвертом километре трассы Уфа — Иглино не справился с управлением авто и выехал на встречную полосу, где врезался в «Хендай Туксон», за рулем которого был 42-летний мужчина. В результате столкновения погибла пассажирка отечественной легковушки: она умерла в больнице.