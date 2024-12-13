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В Уфимском районе в лобовой аварии легковушек погибла женщина

Под Уфой произошло смертельное ДТП, в котором погиб человек.

Источник: Комсомольская правда

В Уфимском районе произошла смертельная авария, унесшая жизнь женщины. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ.

По информации ведомства, 35-летний водитель «Лады» на четвертом километре трассы Уфа — Иглино не справился с управлением авто и выехал на встречную полосу, где врезался в «Хендай Туксон», за рулем которого был 42-летний мужчина. В результате столкновения погибла пассажирка отечественной легковушки: она умерла в больнице.

— На месте дорожно-транспортного происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и другие службы. Выясняются все обстоятельства произошедшего, — прокомментировали в ГАИ.

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