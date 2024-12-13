Мужчина забыл свой домашний адрес и блуждал по Перми, прося о помощи

Происшествие с потерявшимся мужчиной произошло в Орджоникидзевском районе. Жительница Перми обратилась в местное отделение ГУФССП с просьбой помочь пожилому мужчине, которого она встретила на улице. Пенсионер не мог вспомнить свой домашний адрес и не знал, как вернуться домой.