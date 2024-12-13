Мужчина забыл свой домашний адрес и блуждал по Перми, прося о помощи

Житель Перми забыл свой домашний адрес и блуждал по городу, прося прохожих о помощи, сообщает ГУФССП региона.
Происшествие с потерявшимся мужчиной произошло в Орджоникидзевском районе. Жительница Перми обратилась в местное отделение ГУФССП с просьбой помочь пожилому мужчине, которого она встретила на улице. Пенсионер не мог вспомнить свой домашний адрес и не знал, как вернуться домой.
В отделении судебные приставы помогли пермяку согреться и попытались выяснить, где он живёт. Из-за распространённой фамилии найти его в базах ведомства было сложно, однако найти родственников пенсионера удалось.
«Судебным приставам всё же удалось идентифицировать посетителя, мало того, был установлен телефон ближайших родственников потерявшегося. Трубку взяла супруга мужчины. Женщина испугалась звонка, но когда разобралась в ситуации, то сообщила адрес проживания», — рассказывает ГУФССП Пермского края.
Как оказалось, пожилая жена потерявшегося пермяка не могла самостоятельно выйти на поиски мужа из-за состояния здоровья. Женщина переживала, что пенсионер не вернётся домой. Позже пермячка поблагодарила судебных приставов за помощь.
Сотрудники ведомства посоветовали мужчине всегда брать с собой записку с номером телефона жены и домашним адресом.