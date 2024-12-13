10 машин загорелись в Иркутской области за неделю из-за короткого замыкания

В Иркутской области с начала неделю пламя охватило 10 автомобилей. Причиной всех пожаров стало короткое замыкание. Об этом КП-Иркутск рассказали в МЧС региона.
— Только за минувшие сутки в Братске загорелось два авто. На улице Рябикова горела Toyota Vista. Дознаватели выяснили, что владелец включил автозапуск, это и привело к короткому замыканию в подкапотном пространстве, — рассказали в ведомстве.
ГУ МЧС по Иркутской области.
Водителям советуют вовремя проходить техосмотр.
На улице Крупской огонь охватил Volkswagen Touareg. Оказалось, что владелец машины с телефона включил подогрев двигателя. Из-за этого пламя охватило систему отопления подогрева моторного отсека.
В МЧС напомнили, что необходимо вовремя проходить техосмотр, доверять ремонт только специалистам и возить в машине огнетушитель.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что уголовное дело по факту нападения пантеры на ребенка прекратили в Ангарске.