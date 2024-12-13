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10 машин загорелись в Иркутской области за неделю из-за короткого замыкания

Только за минувшие сутки в Братске загорелось два авто.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области с начала неделю пламя охватило 10 автомобилей. Причиной всех пожаров стало короткое замыкание. Об этом КП-Иркутск рассказали в МЧС региона.

— Только за минувшие сутки в Братске загорелось два авто. На улице Рябикова горела Toyota Vista. Дознаватели выяснили, что владелец включил автозапуск, это и привело к короткому замыканию в подкапотном пространстве, — рассказали в ведомстве.

ГУ МЧС по Иркутской области.

Водителям советуют вовремя проходить техосмотр.

На улице Крупской огонь охватил Volkswagen Touareg. Оказалось, что владелец машины с телефона включил подогрев двигателя. Из-за этого пламя охватило систему отопления подогрева моторного отсека.

В МЧС напомнили, что необходимо вовремя проходить техосмотр, доверять ремонт только специалистам и возить в машине огнетушитель.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что уголовное дело по факту нападения пантеры на ребенка прекратили в Ангарске.