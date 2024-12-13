На Украине после взрывов начались отключения энергии

Один из взрывов был слышен в районе города Бурштын в Ивано-Франковской области, где расположена Бурштынская ТЭС, передает издание «Страна». Там также пересекаются линии электропередачи, которые соединяют Украину с Венгрией, Румынией и Словакией. Всего в регионе, как пишет издание, прозвучало более десяти взрывов.