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На Украине после взрывов начались отключения энергии

Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил о массированной атаке по энергообъектам страны. Местные СМИ передают, что взрывы произошли в Киевской, Одесской, Львовской, Ивано-Франковской, Полтавской, Винницкой, Хмельницкой, Харьковской областях.

Источник: Reuters

Один из взрывов был слышен в районе города Бурштын в Ивано-Франковской области, где расположена Бурштынская ТЭС, передает издание «Страна». Там также пересекаются линии электропередачи, которые соединяют Украину с Венгрией, Румынией и Словакией. Всего в регионе, как пишет издание, прозвучало более десяти взрывов.

В Киеве в результате взрывов начались экстренные отключения света. Проблемы с электроснабжением произошли и во Львовской области. В Одессе приостановил работу электротранспорт, прекращено водоснабжение. Воздушная тревога в настоящий момент продолжает действовать по всей территории Украины.

энергетика