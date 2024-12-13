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Прокуратура проверяет инцидент с дракой школьниц в Краснодаре

В Краснодаре прокуратура начала проверку по факту драки между ученицами 6-го класса школы № 108 Краснодара. Инцидент, произошедший 12 декабря недалеко от учебного заведения в поселке Новознаменском, вызвал широкий резонанс после публикации видеозаписи в Интернете.

На видео, снятом очевидцами, видно, как две школьницы вступили в физический конфликт, таская друг друга за волосы и нанося удары по лицу. Ситуация происходила на глазах множества учащихся, которые наблюдали за происходящим, не пытаясь разнять одноклассниц. По предварительным данным, вред здоровью девочек причинен не был.

В ходе разбирательства установлено, что обе участницы проживают в полных семьях и ранее не состояли на профилактическом учете. Конфликт возник на бытовой почве.

Полиция Краснодара зарегистрировала материал проверки по данному факту. Прокуратура округа также проверит действия сотрудников образовательного учреждения и органов профилактики.

Ведомства намерены принять меры для предотвращения подобных ситуаций и оценки воспитательной работы в учебных заведениях. Ход проверки находится под строгим контролем.

По окончании разбирательства действиям подростков будет дана правовая оценка, в том числе рассмотрен вопрос о постановке их на профилактический учет в отдел по делам несовершеннолетних городской полиции.