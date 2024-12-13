Прокуратура проверяет инцидент с дракой школьниц в Краснодаре

На видео, снятом очевидцами, видно, как две школьницы вступили в физический конфликт, таская друг друга за волосы и нанося удары по лицу. Ситуация происходила на глазах множества учащихся, которые наблюдали за происходящим, не пытаясь разнять одноклассниц. По предварительным данным, вред здоровью девочек причинен не был.



В ходе разбирательства установлено, что обе участницы проживают в полных семьях и ранее не состояли на профилактическом учете. Конфликт возник на бытовой почве.



Полиция Краснодара зарегистрировала материал проверки по данному факту. Прокуратура округа также проверит действия сотрудников образовательного учреждения и органов профилактики.



Ведомства намерены принять меры для предотвращения подобных ситуаций и оценки воспитательной работы в учебных заведениях. Ход проверки находится под строгим контролем.



По окончании разбирательства действиям подростков будет дана правовая оценка, в том числе рассмотрен вопрос о постановке их на профилактический учет в отдел по делам несовершеннолетних городской полиции.