В пожаре под Екатеринбургом погиб один человек

Смертельное ЧП произошло в поселке Флюс, где на 150 квадратных метрах сгорел садовый дом. Погиб один человек. Другой крупный пожар случился в селе Поташке — огонь охватил четырехквартирный дом на площади 240 квадратных метров. Из горящего здания эвакуировались три человека. Инцидент обошелся без пострадавших.