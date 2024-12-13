В пожаре под Екатеринбургом погиб один человек

В Свердловской области за сутки 12 декабря сотрудники МЧС потушили 16 возгораний. Каждое второе ЧП произошло в жилом секторе. В одном из пожаров погиб человек.
— По причине неосторожного обращения с огнем неустановленных лиц произошло 25% пожаров, — отметили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.
По одному возгоранию случилось из-за короткого замыкания электропроводки, аварийного режима электрооборудования и нарушения правил пожарной безопасности при использовании отопительной печи, следует из статистики.
Смертельное ЧП произошло в поселке Флюс, где на 150 квадратных метрах сгорел садовый дом. Погиб один человек. Другой крупный пожар случился в селе Поташке — огонь охватил четырехквартирный дом на площади 240 квадратных метров. Из горящего здания эвакуировались три человека. Инцидент обошелся без пострадавших.
Другой пожар произошел в Нижнем Тагиле — на площади в 116 «квадратов» горел частный дом причиной возгорания стал аварийный режим работы электрооборудования. Пострадавших нет.