15 человек эвакуировали из горящего дома в Советском районе Нижнего Новгорода

Сотрудники МЧС эвакуировали 15 человек из горящего дома в Советском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.
Возгорание произошло 13 декабря в жилом строении на улице Надежды Сусловой. Огонь вспыхнул в квартире на пятом этаже. Специалисты справились с пламенем на площади 30 «квадратов».
Причину происшествия предстоит установить дознавателям МЧС.
Ранее мы писали, что три человека погибли при пожарах в Нижегородской области на минувшей неделе. Всего за прошедшие семь дней в регионе было зафиксировано 75 ЧП, связанных с возгораниями.