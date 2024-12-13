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15 человек эвакуировали из горящего дома в Советском районе Нижнего Новгорода

Возгорание произошло на улице Надежды Сусловой.

Источник: МЧС РФ

Сотрудники МЧС эвакуировали 15 человек из горящего дома в Советском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Возгорание произошло 13 декабря в жилом строении на улице Надежды Сусловой. Огонь вспыхнул в квартире на пятом этаже. Специалисты справились с пламенем на площади 30 «квадратов».

Причину происшествия предстоит установить дознавателям МЧС.

Ранее мы писали, что три человека погибли при пожарах в Нижегородской области на минувшей неделе. Всего за прошедшие семь дней в регионе было зафиксировано 75 ЧП, связанных с возгораниями.

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