В пятницу, 13 декабря, под Пермью на Бродовском тракте произошло массовое ДТП

Ранним утром пятницы, 13 декабря, под Пермью произошло массовое ДТП с участием трех иномарок. Подробности автоаварии сообщили в краевой Госавтоинспекции.
По предварительной информации, 13 декабря около 07:30 по Бродовскому тракту в сторону Голого Мыса двигался автомобиль «КИА». Его водитель при обгоне допустил лобовое столкновение с автомобилями «ТОЙОТА» и «КИА СПОРТЕДЖ».
В результате автоаварии пострадали водители автомобилей «ТОЙОТА» и «КИА».
По факту ДТП полиция проводит проверку, устанавливает все обстоятельства произошедшего.
«Пятница 13-е» в Пермском крае началась со смертельного ДТП. В Кунгурском округе легковой автомобиль сбил насмерть пешехода.