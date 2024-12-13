В Воронежской области машину занесло под грузовик на скользкой дороге: видео

На заснеженной автодороге между Лисками и Каменкой в Воронежской области легковой автомобиль занесло на встречной полосе, в результате чего машина попала под удар грузовика. Запись с камеры видеорегистратора распространили в социальных сетях. Авария произошла утром в четверг, 12 декабря. О пострадавших не сообщается.