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В Воронежской области машину занесло под грузовик на скользкой дороге: видео

Информации о пострадавших пока нет.

На заснеженной автодороге между Лисками и Каменкой в Воронежской области легковой автомобиль занесло на встречной полосе, в результате чего машина попала под удар грузовика. Запись с камеры видеорегистратора распространили в социальных сетях. Авария произошла утром в четверг, 12 декабря. О пострадавших не сообщается.

Официальной информации о происшествии пока нет.

— Наглядно о том, почему следует быть аккуратными на зимней дороге, — прокомментировали кадры в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что Государственная инспекция труда начала расследование группового несчастного случая с тяжелым исходом с двумя работниками «Почты России» в Россошанском районе Воронежской области. Автомобиль, в котором находились сотрудники, попал в ДТП на доставочном маршруте Россошанского почтамта. Травмы в аварии получили 26-летний водитель и 34-летняя почтальон.