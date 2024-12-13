У хабаровчанки исчезли 180 тысяч рублей после привлекательного знакомства

По ее словам, она познакомилась с мужчиной на сайте знакомств и после продолжительного общения встретилась с ним лично. Во время встречи злоумышленник попросил телефон, чтобы вызвать такси, так как его устройство разрядилось. Женщина, не заподозрив ничего неладного, передала гаджет. Позже она обнаружила, что с ее банковского счета исчезло 180 тысяч рублей.