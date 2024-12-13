У хабаровчанки исчезли 180 тысяч рублей после привлекательного знакомства

В Хабаровске в полицию обратилась женщина, ставшая жертвой мошенничества, сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.
По ее словам, она познакомилась с мужчиной на сайте знакомств и после продолжительного общения встретилась с ним лично. Во время встречи злоумышленник попросил телефон, чтобы вызвать такси, так как его устройство разрядилось. Женщина, не заподозрив ничего неладного, передала гаджет. Позже она обнаружила, что с ее банковского счета исчезло 180 тысяч рублей.
Сотрудники уголовного розыска задержали 37-летнего подозреваемого. Мужчина уже имел проблемы с законом по статьям о мошенничестве. Похищенные средства он потратил на личные нужды. В рамках расследования полицейские изъяли у него мобильный телефон, который использовался для совершения преступления.
Против злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Согласно данной статье, максимальное наказание за совершение данного преступления может составить до шести лет лишения свободы. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.