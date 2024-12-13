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Автомобилист погиб в лобовом ДТП в Богородском округе

Предварительно, перед ним выехал на встречную полосу водитель, который пошёл на обгон.

Дорожная трагедия произошла сегодня, 13 декабря, около 7 часов утра на 404-м километре автодороги Ряжск-Касимов-Муром-Нижний Новгород в Богородском округе. Как сообщили в областном Управлении Госавтоинспекции, предварительно, 51-летний водитель Toyota RAV4, двигавшийся в сторону Нижнего Новгорода, при обгоне попутных автомобилей выехал на встречную полосу и столкнулся с Chevrolet Lanos.

За рулём второй иномарки был 19-летний молодой человек. Травмы у него оказались смертельными. Он умер до приезда скорой.

Раненую пассажирку увезли в Павловскую ЦРБ.

Детали случившегося уточняются.

Юлия ПОЛЯКОВА.