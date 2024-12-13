Автомобилист погиб в лобовом ДТП в Богородском округе

Дорожная трагедия произошла сегодня, 13 декабря, около 7 часов утра на 404-м километре автодороги Ряжск-Касимов-Муром-Нижний Новгород в Богородском округе. Как сообщили в областном Управлении Госавтоинспекции, предварительно, 51-летний водитель Toyota RAV4, двигавшийся в сторону Нижнего Новгорода, при обгоне попутных автомобилей выехал на встречную полосу и столкнулся с Chevrolet Lanos.