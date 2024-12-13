В Ростовской области раскрыли обнальщиков, обогатившихся на 93 млн рублей

По данным следствия, с 2020 по 2023 год злоумышленники зарегистрировали на подставных лиц больше 80 хозяйствующих субъектов. С использованием реквизитов подконтрольных организаций они изготовили не менее тысячи поддельных распоряжений о переводе средств. Далее деньги обналичивались и передавались клиентам, обратившимся за нелегальными услугами. Криминальный оборот составил свыше 2 млрд рублей, а незаконный доход — более 93 млн рублей.