В Ростовской области раскрыли обнальщиков, обогатившихся на 93 млн рублей

В Ростовской области раскрыли банду обнальщиков, незаконно обогатившихся на 93 млн рублей. Об этом рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.
Всего задержали семь человек из разных регионов страны. Сначала им были предъявлены обвинения в организации преступного сообщества, неправомерном обороте платежей, нелегальной банковской деятельности и в незаконном образовании юридических лиц.
Позже было возбуждено уголовное дело по статье «Организация преступного сообщества или участие в нем» (ст. 210 УК РФ).
По данным следствия, с 2020 по 2023 год злоумышленники зарегистрировали на подставных лиц больше 80 хозяйствующих субъектов. С использованием реквизитов подконтрольных организаций они изготовили не менее тысячи поддельных распоряжений о переводе средств. Далее деньги обналичивались и передавались клиентам, обратившимся за нелегальными услугами. Криминальный оборот составил свыше 2 млрд рублей, а незаконный доход — более 93 млн рублей.
Сейчас подозреваемые находятся под стражей в рамках предварительной меры пресечения. Ведется следствие.