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В Иркутске сектанты запрещенной организации не смогли оспорить приговор

Их отправили отбывать наказание в места лишения свободы.

Источник: Аргументы и факты

В Иркутской области приговор сектантам из запрещенных в России «Свидетелей Иеговы» оставили без изменений. Об этом сообщили в пресс-службе судов Иркутской области.

Сектанты, несмотря на запрет деятельности организации, продолжали религиозные выступления с использованием экстремистской литературы, а также сбор денег на пожертвования.

Шестерых человек признали виновными в организации деятельности экстремистской ячейки, а также финансировании экстремистской деятельности. Их приговорили к семи годам лишения свободы. Еще двое получили шесть с половиной лет лишения свободы. Всем им запрещено заниматься деятельностью в общественных или религиозных объединениях в течение пяти лет, а также они проведут еще год и два месяца в колонии общего режима.

Одному назначили три года колонии за организацию экстремистской деятельности с использованием служебной деятельности.

Осужденные пытались обжаловать приговор, но безуспешно.

Ранее сообщалось о том, что в Ангарске вынесли приговор участнику экстремистской группировки, пропагандировавшему её деятельность.