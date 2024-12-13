В Иркутске сектанты запрещенной организации не смогли оспорить приговор

Шестерых человек признали виновными в организации деятельности экстремистской ячейки, а также финансировании экстремистской деятельности. Их приговорили к семи годам лишения свободы. Еще двое получили шесть с половиной лет лишения свободы. Всем им запрещено заниматься деятельностью в общественных или религиозных объединениях в течение пяти лет, а также они проведут еще год и два месяца в колонии общего режима.