Белоруса судят в Казахстане по делу о ДТП с 8 погибшими

Авария произошла утром 8 августа текущего года на трассе Самара — Шымкент, в 25 километрах от города Хромтау. Фура MAN, за рулем которой был 37-летний белорус, при обгоне выехала на полосу встречного движения и столкнулась с минивэном, в котором находились 8 человек — трое мужчин и пятеро детей, направлявшихся на соревнования по футболу. Все ехавшие в легковушке погибли.