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Белоруса судят в Казахстане по делу о ДТП с 8 погибшими

МИНСК, 13 дек — Sputnik. Суд казахстанского города Актоба начал рассмотрение уголовного дела, возбужденного во отношении водителя-белоруса по факту ДТП с 8 погибшими, сообщил ресурс NUR.KZ.

Источник: Sputnik.by

Авария произошла утром 8 августа текущего года на трассе Самара — Шымкент, в 25 километрах от города Хромтау. Фура MAN, за рулем которой был 37-летний белорус, при обгоне выехала на полосу встречного движения и столкнулась с минивэном, в котором находились 8 человек — трое мужчин и пятеро детей, направлявшихся на соревнования по футболу. Все ехавшие в легковушке погибли.

Сообщается, что на суде водитель фуры просил прощения у родственников погибших и раскаялся, полностью признав свою вину.

По данным ресурса, после ДТП была создана специальная комиссия для расследования трагедии.

Водитель обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 345 Уголовного кодекса Казахстана, — нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц. Санкция данной статьи в качестве максимального наказания предусматривает до десяти лет лишения свободы.