СК: житель Калининграда осквернил чашу Вечного огня

В апреле год колонии-поселения получил 38-летний турист из Екатеринбурга, осквернивший в феврале Вечный огонь возле памятника 1200 гвардейцам. 37-летнюю женщину из Ижевска, которая была вместе с ним, суд приговорил к шести месяцам колонии-поселения, однако ей предоставлена отсрочка до достижения ее ребенком 14-летнего возраста, то есть до 21 января 2028 года. В ходе заседания установили, что туристы распивали алкоголь, сожгли и забрали возложенные на мемориал цветы. Женщина пыталась прикурить сигарету от пламени чаши Вечного огня, распивала алкоголь и курила, сидя на мемориале.