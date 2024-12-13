Трое калининградцев вымогали 7 миллионов у гражданина Узбекистана

В Калининграде на скамью подсудимых отправлены обвиняемые в вымогательстве 7 миллионов рублей.
В преступлении подозреваются трое ранее не судимых мужчины 20, 23 и 46 лет.
В ходе предварительного расследования установлено, что злоумышленники обвиняли свою жертву в долговых обязательствах перед общим знакомым.
Ему угрожали систематическим насилием и сожжением его дома в Узбекистане. Кичились тем, что принадлежат к криминальному миру.
Злоумышленники несколько раз встречались с потерпевшим в кафе на пл. Маршала Василевского, где продолжали требовать возвращения «долга», а в одну из встреч отвели мужчину в отдельную комнату и избили.
Потерпевший обратился за помощью в УФСБ России по Калининградской области. В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители при поддержке бойцов Росгвардии задержали предполагаемых вымогателей.
По данному факту было возбуждено уголовное дело за вымогательство в особо крупном размере.
На период предварительного следствия обвиняемым избиралась мера пресечения в виде заключения под стражу.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемым может грозить лишение свободы на срок до пятнадцати лет.