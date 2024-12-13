Молодая жительница Омской области попала под товарняк и выжила

В пресс-службе Линейного управления МВД по Сибирскому федеральному округу в пятницу, 13 декабря 2024 года, сообщили об инциденте на участке железной дороги в границах Марьяновского района Омской области. Обозначено, что в ночное время под колесами грузового состава на железнодорожной станции Марьяновка оказалась молодая женщина.