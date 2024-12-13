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Молодая жительница Омской области попала под товарняк и выжила

В пресс-службе Линейного управления МВД по Сибирскому федеральному округу в пятницу, 13 декабря 2024 года, сообщили об инциденте на участке железной дороги в границах Марьяновского района Омской области. Обозначено, что в ночное время под колесами грузового состава на железнодорожной станции Марьяновка оказалась молодая женщина.

Источник: РИА "Новости"

«Транспортные полицейские установили, что пострадавшей является 32-летняя местная жительница, которая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пересекала железнодорожные пути перед приближающимся грузовым поездом», — приводятся некоторые данные в официальной публикации.

Заявлено, что машинист заметил женщину на путях, подав звуковой сигнал и запустив процесс торможения, не успев остановиться перед сельчанкой. Обозначено, что женщина выжила, у нее травмирована рука, иных подробностей о ее состоянии в правоохранительных органах не приводят.

В конце ноября 2024 года сообщалось еще об одном выжившем после столкновения поезда омиче. Заявлялось, что 55-летнего пешехода грузовой состав сбил в районе станции Входной.