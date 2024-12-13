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Мужчина угнал машину возле «Москва-Сити» и попал в ДТП

Житель Подмосковья угнал автомобиль стоимостью 5,5 миллиона рублей на Пресненской набережной возле «Москва-Сити», а спустя время попал в ДТП. Об этом в пятницу, 13 декабря, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по столице.

Источник: РИА "Новости"

— Злоумышленник, находясь на Пресненской набережной, обнаружил припаркованный автомобиль стоимостью 5,5 миллиона рублей с запущенным двигателем. Воспользовавшись тем, что водителя не было рядом, мужчина проник в салон и совершил поездку по парковочной площадке. В какой-то момент он не справился с управлением и врезался в дорожный знак, — рассказали в официальном Telegram-канале ведомства.

Силовикам удалось задержать подозреваемого. Им оказался 34-летний житель Московской области.

Ранее мужчина угнал и через три часа разбил Mercedes-Benz Maybach миллиардерши, создательницы бренда Wonder Елены Беренштейн стоимостью свыше 21 миллиона рублей. Спустя время силовикам удалось задержать подозреваемого. Позднее суд отправил его под стражу.