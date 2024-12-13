У влетевшего в фонарный стол на Невском пьяного лихача уже было 55 штрафов

Ранее в Ленобласти поймали другого пьяного водителя — его дорогая иномарка врезалась в забор. Манёвры этого любителя погонять под парами, к счастью, не были столь опасными, однако могли бы стать таковыми, если бы машина в результате аварии пролетела бы чуть дальше — тогда бы она встретилась с фонарным столбом. На записанном очевидцем видео фигурирует мужчина, похожий на начальника управления ГУ МЧС РФ по Фрунзенскому району Петербурга, полковника внутренней службы Руслана Фомина.