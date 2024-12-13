У влетевшего в фонарный стол на Невском пьяного лихача уже было 55 штрафов

Выяснились подробности про пьяного лихача, врезавшегося накануне в фонарный столб на Невском проспекте у поворота на Пушкинскую улицу. 21-летний житель Саратовской области совершил на BMW головокружительный дрифт через главную улицу Петербурга, расколошматив дорогую иномарку и чуть не убив своего 16-летнего пассажира, к слову, тоже нетрезвого.
Видео ЧП, случившегося в 3:40 ночи четверга, 12 декабря, у дома № 77 по Невскому проспекту, ранее публиковала пресс-служба полицейского Главка. Оба пострадавших находятся в больнице, младший — в тяжёлом состоянии.
Старший же надул 0,330 мг/л (при допустимом значении 0,160 мг/л) и стал фигурантом дела за нарушение правил дорожного движения, повлекшее за собой причинение тяжкого вреда здоровью.
Как сообщает со ссылкой на свои источники «Фонтанка», 21-летний житель Саратовской области официально не работает и в этом году привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД уже 55 раз. В его «копилке» превышение скорости, несоблюдение разметки и другие нарушения.
У несовершеннолетнего, которого пришлось поместить в реанимацию, диагностировали открытую черепно-мозговую травму, перелом основания черепа и острое отравление этанолом.
Ранее в Ленобласти поймали другого пьяного водителя — его дорогая иномарка врезалась в забор. Манёвры этого любителя погонять под парами, к счастью, не были столь опасными, однако могли бы стать таковыми, если бы машина в результате аварии пролетела бы чуть дальше — тогда бы она встретилась с фонарным столбом. На записанном очевидцем видео фигурирует мужчина, похожий на начальника управления ГУ МЧС РФ по Фрунзенскому району Петербурга, полковника внутренней службы Руслана Фомина.