Сотрудники МЧС спасли мужчину из горящей квартиры в Новосибирске

Огнеборцы эвакуировали мужчину из горящего жилища и потушили возгорание с пожарного крана, находящегося в подъезде. Одновременно с этим провели эвакуацию 3 человек из соседних квартир. На всё ушло менее 20 минут, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.