Сотрудники МЧС спасли мужчину из горящей квартиры в Новосибирске

Пожар произошел в многоэтажке на Виктора Уса в Новосибирске. На девятом этаже горела квартира. Пожарные прибыли на место ЧП через три минуты после поступления вызова.
Огнеборцы эвакуировали мужчину из горящего жилища и потушили возгорание с пожарного крана, находящегося в подъезде. Одновременно с этим провели эвакуацию 3 человек из соседних квартир. На всё ушло менее 20 минут, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.
Там также уточнили, что огонь охватил два квадратных метра, горели домашние вещи в коридоре. На место выезжали 22 человека и 7 единиц техники.