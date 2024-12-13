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Житель Башкирии взял кредит на мать по совету мошенницы с сайта знакомств

В Стерлитамаке обманутый мужчина оформил на свою мать миллионный кредит.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии мошенники обманули 33-летнего мужчину, доверившегося девушке со сайта знакомств. Аферистка убедила жителя Стерлитамака вложиться в несуществующие ценные бумаги.

Как рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии, молодой человек познакомился с девушкой, которая рассказала, что она зарабатывает на инвестициях. Она предложила мужчине попробовать и обещала помочь. Доверчивый молодой человек поверил новой знакомой и стал «торговать» на бирже, даже видя изменения баланса в личном кабинете.

Когда мужчина прекратил инвестировать и удалил приложение, лжеброкеры сообщили, что на его счету осталось 200 долларов, и чтобы их вывести, необходимо внести денежные средства. Так, он перечислил на счета мошенников миллион рублей, 600 из которых были кредитным, но денег так и не дождался. Аферисты же в очередной раз убедили его внести платеж, чтобы получить заработанное. Тогда мужчина взял телефон матери и оформил на нее кредит в размере 1 млн рублей. К счастью, операция по переводу была отменена онлайн приложением банка.

На следующий день потерпевший рассказал матери, что не может вернуть вложенные денежные средства. Женщина погасила его кредиты и они обратились в полицию.

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