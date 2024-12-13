Житель Башкирии взял кредит на мать по совету мошенницы с сайта знакомств

Когда мужчина прекратил инвестировать и удалил приложение, лжеброкеры сообщили, что на его счету осталось 200 долларов, и чтобы их вывести, необходимо внести денежные средства. Так, он перечислил на счета мошенников миллион рублей, 600 из которых были кредитным, но денег так и не дождался. Аферисты же в очередной раз убедили его внести платеж, чтобы получить заработанное. Тогда мужчина взял телефон матери и оформил на нее кредит в размере 1 млн рублей. К счастью, операция по переводу была отменена онлайн приложением банка.