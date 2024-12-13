В Новосибирске застройщика «Новомарусино» освободили от наказания

Ленинский районный суд Новосибирска поставил точку в деле застройщика микрорайона «Новомарусино», обманувшего ожидания сотен людей. Вадима Варвянского за махинации с деньгами дольщиков приговорили к принудительным работам, но фактически от наказания освободили. В зачет пошло время, которое подсудимый провел в СИЗО, под домашним арестом и запретом определенных действий.
Его признали виновным в злоупотреблении полномочиями (ч.2 ст. 201 УК РФ) и злостном уклонении от погашения кредиторской задолженности (ст. 177 УК РФ). По первой статье приговорили к 3 годам 4 месяцам принудительных работ, по второй — освободили от наказания за истечением сроков давности. Фактически наказания застройщик не понесет.
Иски обманутых дольщиков судья постановила рассмотреть в порядке гражданского судопроизводства. Присутствующих на заседании потерпевших такое решение Фемиды возмутило.
— Мы остались ни с чем! На те деньги, которые нам выплатило государство в качестве компенсации, купить жилье уже было невозможно, — посетовала одна из пострадавших в разговоре с журналистом КП-Новосибирск.
— Украл миллиард и вышел сухим из воды! — возмутилась ее коллега по несчастью.
Сам осужденный приговор комментировать не стал.