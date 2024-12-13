Суд оставил без изменений приговор лидерам экстремисткой организации в Иркутске

Иркутский областной суд отклонил апелляцию девяти лидеров экстремисткой организации, оставив в силе приговор Октябрьского районного суда города.
Согласно материалам дела, подсудимые, действуя в составе организованной группы, продолжали деятельность запрещенной в стране организации. А именно проводили собрания, выступления, использовали экстремистскую литературу и собирали деньги под видом пожертвований на общую сумму около 463 тысяч рублей.
— Шесть человек признали виновными и отправили в исправительную колонию общего режима на семь лет с дополнительными ограничениями. Двое приговорены 6,4 годам заключения, еще один — к трем годам, — сообщили в пресс-службе суда областного суда.
Из-за того, что апелляцию отклонили, этот приговор останется в силе.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что лидера ячейки экстремисткой организации осудили в Ангарске.