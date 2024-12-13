В Башкирии мужчина провалился под лёд и утонул на глазах у школьников. Пока дети успели добежать до реки, мужчина скрылся под водой.
Как сообщил и.о. руководителя Госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов, трагедия произошла вблизи деревни Курманаево в Аургазинском районе на реке Аургазы вечером 12 декабря. Трое ребят услышали крики, когда возвращались со школы. Они издалека увидели мужчину на реке и бросились к месту ЧП. Однако помочь ему не успели.
«По предварительной информации, мужчина 1958 года рождения пошел к реке, чтобы набрать воды в ведра, но провалился. Сегодня тело погибшего было извлечено водолазами Госкомитета РБ по ЧС», — уточнил Первов.
Спасатели Башкирии призывают жителей республики не подвергать свою жизнь опасности и не выходить на тонкий лед.