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В Башкирии мужчина провалился под лёд и утонул на глазах у школьников

Пока дети успели добежать до реки, мужчина скрылся под водой.

Источник: Госкомитет РБ по ЧС

В Башкирии мужчина провалился под лёд и утонул на глазах у школьников. Пока дети успели добежать до реки, мужчина скрылся под водой.

Как сообщил и.о. руководителя Госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов, трагедия произошла вблизи деревни Курманаево в Аургазинском районе на реке Аургазы вечером 12 декабря. Трое ребят услышали крики, когда возвращались со школы. Они издалека увидели мужчину на реке и бросились к месту ЧП. Однако помочь ему не успели.

«По предварительной информации, мужчина 1958 года рождения пошел к реке, чтобы набрать воды в ведра, но провалился. Сегодня тело погибшего было извлечено водолазами Госкомитета РБ по ЧС», — уточнил Первов.

Спасатели Башкирии призывают жителей республики не подвергать свою жизнь опасности и не выходить на тонкий лед.

МЧС