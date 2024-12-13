Задавившему двух школьниц водителю «Нивы» вынесли приговор

— Установлено, что водитель с целью сокрытия своей причастности к данному факту попытался покинуть место ДТП, однако, выехав на проезжую часть, он вновь не справился с управлением — задев на противоположной обочине бетонный колодец, его автомобиль опрокинулся в кювет. На стадии расследования свою вину в содеянном фигурант полностью признал, — сообщила официальный представитель СУ СКР по региону Наталия Рудник.