Пьяный водитель в Минске совершил несколько ДТП на трех улицах, сообщили в пресс-службе УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Говорится, что вечером 11 декабря 48-летний водитель, находившийся за рулем автомобиля Audi, совершил ряд дорожно-транспортных происшествий на трех улицах. Указываются Уральская, Менделеева, Фроликова.
В ГАИ заметили, что в ДТП никто не пострадал, транспортные средства получили механические повреждения. Сотрудники ГАИ, приехавшие на место, установили, что мужчина находился за рулем авто в состоянии алкогольного опьянения.
Сказано, что проведенное медосвидетельствование показало наличие в крови фигуранта 1,45 промилле алкоголя. Мужчина был задержан. Его автомобиль поместили на охраняемую стоянку. Отмечается, что по месту работы нарушителя было направлено уведомительное письмо.
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