Тонны спирта и десятки тысяч сигарет изъяты у банды родственников

Организатор — 37-летний житель поселка Краснополянское.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий изъяты более 6 тыс. литров спирта, 500 литров горячительных напитков, упаковочный материал, этикетки и тара. Общая стоимость изъятого алкоголя превышает 1,1 млн рублей. Кроме того, изъято более 18 тыс. пачек немаркированной табачной продукции, компьютерная техника, мобильные телефоны и документация.
У организатора группы изъято более 1,5 млн рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье 171.3 УК РФ. Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование продолжается, рассказали в УМВД по Калининградской области.