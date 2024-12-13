Тонны спирта и десятки тысяч сигарет изъяты у банды родственников

В ходе оперативно-розыскных мероприятий изъяты более 6 тыс. литров спирта, 500 литров горячительных напитков, упаковочный материал, этикетки и тара. Общая стоимость изъятого алкоголя превышает 1,1 млн рублей. Кроме того, изъято более 18 тыс. пачек немаркированной табачной продукции, компьютерная техника, мобильные телефоны и документация.