В Михайловке очевидцы спасли провалившихся под лёд четверых школьников

Отметим, случившееся заметил проходящий мимо молодой человек. Вместе с ещё одним очевидцем он вытащил детей из воды и помог добраться до ближайшего магазина. Позже ребята в возрасте 14, 13, 12 и 10 лет с переохлаждением были доставлены в детскую больницу.