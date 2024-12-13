В Ростовской области задержали банду обнальщиков, заработавших 93 млн рублей

Установлено, что с 2020 по 2023 год подозреваемые зарегистрировали на подставных лиц более 80 хозяйствующих субъектов. С использованием реквизитов подконтрольных организаций они подделали около 1 тыс. распоряжений о переводе денег. Впоследствии средства обналичивались и передавались обратившимся за нелегальными услугами клиентам. Криминальный оборот от их незаконной деятельности составил свыше 2 млрд руб., а доход — более 93 млн руб.