В Казахстане десять лет грозит белорусскому водителю за ДТП с 8-ю погибшими

Говорится, что за рулем фуры MAN находился 37-летний белорус. В момент обгона он выехал на полосу встречного движения и врезался в минивэн. В автомобиле находилось восемь человек, среди которых трое мужчин и пятеро детей. Они ехали на соревнования по футболу. Все ехавшие в машине погибли.