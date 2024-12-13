В Казахстане десять лет грозит белорусскому водителю за ДТП с 8-ю погибшими, сообщает Sputnik.by со ссылкой на ресурс NUR.KZ.
В сообщении сказано, что суд в казахстанском городе Актоба начал рассматривать уголовное дело, которое было заведено в отношении белорусского водителя из-за дорожно-транспортного происшествия с восьмью погибшими. ДТП случилось 8 августа 2024 года на трассе Самара — Шымкент, в 25 километрах от города Хромтау.
Говорится, что за рулем фуры MAN находился 37-летний белорус. В момент обгона он выехал на полосу встречного движения и врезался в минивэн. В автомобиле находилось восемь человек, среди которых трое мужчин и пятеро детей. Они ехали на соревнования по футболу. Все ехавшие в машине погибли.
На суде водитель раскаялся, полностью признал свою вину, а также попросил прощения у родственников погибших. Уточняется, что после ДТП специально была создана комиссия по его расследованию.
Сказано, что белорусский водитель обвиняется в преступлении по части 4 статьи 345 Уголовного кодекса Казахстана, — нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц. По указанной статье предусматривается максимальное наказание до десяти лет лишения свободы.
Также мы писали, что пьяный белорус в трусах напал на полицейских и охрану в отеле на Пхукете.
Тем временем карьерный грузовичок БелАЗ стал главным героем российского мультфильма.
Ранее Минтруда сказало белорусам про дополнительный выходной.