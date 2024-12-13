Оборот свыше 2 млрд рублей: донское МВД возбудило уголовное дело о сговоре теневых банкиров

Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем телеграм-канале.
«Предварительно установлено, что с 2020 по 2023 годы злоумышленники зарегистрировали на подставных лиц более 80 хозяйствующих субъектов. С использованием реквизитов подконтрольных организаций были изготовлены не менее 1000 поддельных распоряжений о переводе средств», — пишет Ирина Волк.
Затем деньги обналичивали и передавали клиентам, которые обращались к «банкирам» за нелегальными услугами. Криминальный оборот составил более 2 млрд рублей, прибыль группировки — свыше 93 млн рублей.
Подозреваемых задержали донские полицейские и сотрудники УФСБ совместно с коллегами из Главного управления экономической безопасности МВД.
Злоумышленников заключили под стражу, расследование дела продолжается.