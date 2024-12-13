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Оборот свыше 2 млрд рублей: донское МВД возбудило уголовное дело о сговоре теневых банкиров

Ростовская область, 13 декабря 2024. DON24.RU. Следственное подразделение донского МВД возбудило уголовное дело в отношении семерых жителей разных регионов России — организаторов и участников преступного сообщества, теневых банкиров.

Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем телеграм-канале.

«Предварительно установлено, что с 2020 по 2023 годы злоумышленники зарегистрировали на подставных лиц более 80 хозяйствующих субъектов. С использованием реквизитов подконтрольных организаций были изготовлены не менее 1000 поддельных распоряжений о переводе средств», — пишет Ирина Волк.

Затем деньги обналичивали и передавали клиентам, которые обращались к «банкирам» за нелегальными услугами. Криминальный оборот составил более 2 млрд рублей, прибыль группировки — свыше 93 млн рублей.

Подозреваемых задержали донские полицейские и сотрудники УФСБ совместно с коллегами из Главного управления экономической безопасности МВД.

Злоумышленников заключили под стражу, расследование дела продолжается.