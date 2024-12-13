Гродненка позвонила в милицию, потеряв 900 рублей при опросе банка

В сообщении говорится, что жительница Гродно позвонила в милицию и сказала, что стала жертвой мошенников. Она отметила, что в одной из соцсетей ей пришло сообщение с просьбой принять участие в опросе, который касается качества услуг, предоставляемых одним из банков.