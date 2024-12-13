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Гродненка позвонила в милицию, потеряв 900 рублей при опросе банка

Жительница Гродно потеряла 900 рублей, поучаствовав в опросе банка.

Источник: Комсомольская правда

Гродненка позвонила в милицию, потеряв 900 рублей при опросе банка. Подробности озвучили в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

В сообщении говорится, что жительница Гродно позвонила в милицию и сказала, что стала жертвой мошенников. Она отметила, что в одной из соцсетей ей пришло сообщение с просьбой принять участие в опросе, который касается качества услуг, предоставляемых одним из банков.

Гродненка выполнила все действия, которые требовались. Кроме того, она внесла в графу номер своего паспорта, мобильный телефон. В какой-то момент женщина решила проверить баланс своей банковской карты и обнаружила, что было списано 900 рублей. После чего обратилась в милицию.

Тем временем минчанин купил оптом партию икры в соцсети на 12 000 рублей, но пошел в милицию.

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