Гродненка позвонила в милицию, потеряв 900 рублей при опросе банка. Подробности озвучили в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.
В сообщении говорится, что жительница Гродно позвонила в милицию и сказала, что стала жертвой мошенников. Она отметила, что в одной из соцсетей ей пришло сообщение с просьбой принять участие в опросе, который касается качества услуг, предоставляемых одним из банков.
Гродненка выполнила все действия, которые требовались. Кроме того, она внесла в графу номер своего паспорта, мобильный телефон. В какой-то момент женщина решила проверить баланс своей банковской карты и обнаружила, что было списано 900 рублей. После чего обратилась в милицию.
Тем временем минчанин купил оптом партию икры в соцсети на 12 000 рублей, но пошел в милицию.
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