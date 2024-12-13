Хотевшая внимания жительница Башкирии обвинила мужчину в тяжком преступлении

Как рассказали в пресс-службе республиканской прокуратуры, женщина написала заявление на своего знакомого, которого обвинила в особо тяжком преступлении. Позже выяснилось, что жительница Башкирии оболгала мужчину, чтобы привлечь к себе внимание.