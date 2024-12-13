Хотевшая внимания жительница Башкирии обвинила мужчину в тяжком преступлении

Жительница Альшеевского района Башкирии предстанет перед судом. Ее обвиняют в заведомо ложном доносе.
Как рассказали в пресс-службе республиканской прокуратуры, женщина написала заявление на своего знакомого, которого обвинила в особо тяжком преступлении. Позже выяснилось, что жительница Башкирии оболгала мужчину, чтобы привлечь к себе внимание.
— Обвиняемая признала вину в совершении преступления в полном объеме. Уголовное дело направлено в суд, — прокомментировали в прокуратуре РБ.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.