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Хотевшая внимания жительница Башкирии обвинила мужчину в тяжком преступлении

Жительница Башкирии оболгала незнакомца.

Источник: Комсомольская правда

Жительница Альшеевского района Башкирии предстанет перед судом. Ее обвиняют в заведомо ложном доносе.

Как рассказали в пресс-службе республиканской прокуратуры, женщина написала заявление на своего знакомого, которого обвинила в особо тяжком преступлении. Позже выяснилось, что жительница Башкирии оболгала мужчину, чтобы привлечь к себе внимание.

— Обвиняемая признала вину в совершении преступления в полном объеме. Уголовное дело направлено в суд, — прокомментировали в прокуратуре РБ.

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