Во Владивостоке на Маковского произошло жуткое ДТП с участием маршрутки

Во Владивостоке на улице Маковского произошло жуткое ДТП с участием маршрутки. Автомобиль получил серьезные механические повреждения. Как пишут очевидцы в социальных сетях, есть жертвы.
Авария произошла неподалеку от «Фетисов Арены». Маршрутка врезалась в леерное ограждение, неподалеку стоит раскуроченный микроавтобус.
На месте ДТП работают спасатели, правоохранители и медики.
Ранее «Комсомольская правда — Дальний Восток» писала о страшном ДТП в Уссурийске. Легковушка на высокой скорости сбила пешехода, пересекавшего проезжую часть в неположенном месте на Краснознаменной.