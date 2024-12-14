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Во Владивостоке на Маковского произошло жуткое ДТП с участием маршрутки

Страшная авария произошла неподалеку от «Фетисов Арены».

Источник: Комсомольская правда

Во Владивостоке на улице Маковского произошло жуткое ДТП с участием маршрутки. Автомобиль получил серьезные механические повреждения. Как пишут очевидцы в социальных сетях, есть жертвы.

Авария произошла неподалеку от «Фетисов Арены». Маршрутка врезалась в леерное ограждение, неподалеку стоит раскуроченный микроавтобус.

На месте ДТП работают спасатели, правоохранители и медики.

Ранее «Комсомольская правда — Дальний Восток» писала о страшном ДТП в Уссурийске. Легковушка на высокой скорости сбила пешехода, пересекавшего проезжую часть в неположенном месте на Краснознаменной.