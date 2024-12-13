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На трассе Екатеринбург — Тюмень возобновили движение

Движение транспорта на трассе Екатеринбург — Тюмень полностью восстановлено. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.

Источник: Госавтоинспекция Свердловской области

«Движение транспорта восстановлено в полном объеме», — говорится в сообщении.

Напомним, движение по трассе было полностью перекрыто из-за массового ДТП. Авария произошла на 75 км дороги. Столкнулись пять автомобилей, двое человек пострадали.