На трассе Екатеринбург — Тюмень возобновили движение

«Движение транспорта восстановлено в полном объеме», — говорится в сообщении.
Напомним, движение по трассе было полностью перекрыто из-за массового ДТП. Авария произошла на 75 км дороги. Столкнулись пять автомобилей, двое человек пострадали.
Движение транспорта на трассе Екатеринбург — Тюмень полностью восстановлено. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.
«Движение транспорта восстановлено в полном объеме», — говорится в сообщении.
Напомним, движение по трассе было полностью перекрыто из-за массового ДТП. Авария произошла на 75 км дороги. Столкнулись пять автомобилей, двое человек пострадали.