Комитет Госдумы одобрил запрет на УДО для террористов

Как говорил депутат Василий Пискарев, поправка направлена на то, чтобы ограничить право на УДО осужденных за терроризм на пожизненное. Согласно действующему закону, осужденные на пожизненно могут выйти на свободу после отбывания 25 лет заключения. Право на УДО имеют граждане, в отношении которых не фиксировали злостных нарушений в течение трех лет.