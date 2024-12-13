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Комитет Госдумы одобрил запрет на УДО для террористов

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил поправку, согласно которой осужденные по статья о терроризме не смогут воспользоваться правом на условно-досрочное освобождение (УДО). Изменения внесены при повторном рассмотрении законопроекта об ужесточении наказания за вооруженный мятеж.

Источник: РИА "Новости"

Изменения предлагается внести в уголовный кодекс. Согласно поправке, на УДО не смогут рассчитывать осужденные за теракт, содействие терроризму, прохождение обучения в целях терроризма, организацию террористического сообщества и участие в нем, а также за вооруженный мятеж.

Как говорил депутат Василий Пискарев, поправка направлена на то, чтобы ограничить право на УДО осужденных за терроризм на пожизненное. Согласно действующему закону, осужденные на пожизненно могут выйти на свободу после отбывания 25 лет заключения. Право на УДО имеют граждане, в отношении которых не фиксировали злостных нарушений в течение трех лет.

Законопроект об ужесточении наказания за вооруженный мятеж в Госдуму внесли в июле. Согласно документу, за организацию мятежа срок лишения свободы составит от 15 до 20 лет, за участие в нем — от 12 до 20 лет.

Госдума