69-летний водитель пассажирского автобуса сбил двух пешеходов в Иркутске

В Иркутске произошла авария с участием маршрутного автобуса. Как сообщили КП-Иркутск в Госавтоинспекции города, случилось все около 13:00 13 декабря в районе развязки Академического моста.
По предварительной информации, 69-летний водитель пассажирского автобуса ехал в сторону улицы Кожова и сбил двух пешеходов, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
— 39-летнего мужчину и 35-летнюю женщину с различными травмами отвезли в больницу, им оказывают помощь, — рассказали в пресс-службе ведомства.
В это время в салоне автобуса находилось восемь человек, никто из них не пострадал. Сейчас госавтоинспекторам предстоит восстановить картину произошедшего.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что водитель «Тойоты» погиб в аварии с грузовиком под Усть-Илимском. Еще один человек пострадал, ему понадобилась помощь медиков.