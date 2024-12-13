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Два рыбака провалились под лёд в Нижегородской области

Один мужчина погиб.

Источник: ГУ МЧС по Нижегородской области

Сегодня, 13 декабря, в течение часа спасателям пришлось выезжать на два происшествия на воде. В ледяную воду провалились рыбаки. Один погиб.

Трагедия произошла в Дзержинске. Рыбак утонул на Оке. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, сотрудники Дзержинского аварийно-спасательного отряда извлекли тело из воды.

Ещё один случай произошёл на Волге у садового товарищества «Перекат» в Городецком округе. Провалившегося в воду рыбака удалось спасти. С переохлаждением его доставили в больницу.

В МЧС призвали не выходить на ещё не окрепший лёд.

МЧС