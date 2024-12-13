Два рыбака провалились под лёд в Нижегородской области

Сегодня, 13 декабря, в течение часа спасателям пришлось выезжать на два происшествия на воде. В ледяную воду провалились рыбаки. Один погиб.
Трагедия произошла в Дзержинске. Рыбак утонул на Оке. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, сотрудники Дзержинского аварийно-спасательного отряда извлекли тело из воды.
Ещё один случай произошёл на Волге у садового товарищества «Перекат» в Городецком округе. Провалившегося в воду рыбака удалось спасти. С переохлаждением его доставили в больницу.
В МЧС призвали не выходить на ещё не окрепший лёд.