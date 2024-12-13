За разбой и кражу бочки осудили жителя Аларского района

Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
26 октября 2023 года обвиняемый ворвался в дом к 70-летней жительнице посёлка Табарсук и ограбил её. Добычей стало 1,6 тысячи рублей.
В июле он украл 900-литровую бочку в посёлке Кутули, причинив ущерб на сумму 35 тысяч рублей.
Когда мужчину задержали, оказалось, что он жил по соседству с ограбленной им пенсионеркой.
Суд приговорил его к 13 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и ограничил свободу на год и два месяца.