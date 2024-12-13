«Позвонила в первую попавшуюся квартиру». 18-летний житель Минска снял штаны перед девятилетней девочкой в лифте

В сообщении сказано, что в милицию позвонили жители одной из многоэтажек Минска. К ним обратилась девятилетняя соседка. Выяснилось, что школьница ехала в лифте с незнакомцем. В какой-то момент неизвестный снял брюки и начал демонстрировать девочке половые органы.