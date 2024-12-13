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«Позвонила в первую попавшуюся квартиру». 18-летний житель Минска снял штаны перед девятилетней девочкой в лифте

Милиция задержала минчанина, снявшего штаны перед 9-летней девочкой в лифте.

Источник: Комсомольская правда

Милиция задержала минчанина, снявшего штаны перед 9-летней девочкой в лифте. Подробности озвучили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

В сообщении сказано, что в милицию позвонили жители одной из многоэтажек Минска. К ним обратилась девятилетняя соседка. Выяснилось, что школьница ехала в лифте с незнакомцем. В какой-то момент неизвестный снял брюки и начал демонстрировать девочке половые органы.

«Школьница остановила лифт на случайном этаже, позвонила в первую попавшуюся квартиру и попросила хозяйку проводить ее домой», — рассказали в милиции.

Отмечается, что фигурант скрылся. Но сотрудники Октябрьского РУВД смогли установить его местонахождение. Им оказался 18-летний житель Минска. Следователи завели уголовное дело за хулиганство.

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