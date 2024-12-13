Суд оставил в СИЗО уральца, обвиняемого в убийстве малыша на Химмаше

Меру пресечения для Дмитрия Кучина избрали еще 18 октября 2024 года в Чкаловском районном суде Екатеринбурга. Обвиняемого отправили в СИЗО до 15 декабря 2024 года. Во время процесса мужчина отворачивался от журналистов, а также не поднимал голову и смотрел в пол. Адвокат рассказывала, что смерть мальчику Кучин не хотел причинять. Также мужчина не мог объяснить произошедшее.