Суд оставил в СИЗО уральца, обвиняемого в убийстве малыша на Химмаше

Обвиняемый в зверском убийстве 1,5-месячного малыша на Химмаше Дмитрий Кучин останется под стражей до весны 2025 года. Мера пресечения мужчине была продлена в Чкаловском районном суде. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщила его адвокат Жанна Калегина.
— Мера пресечения была продлена до марта 2025 года. Подзащитный просил смягчить ее на любую другую, — рассказала «КП-Екатеринбург» Жанна Калегина.
Известно, что в прошлом Дмитрий Кучин отбывал наказание в ИК-47 Каменска-Уральского за попытку убийства. Он провел за решеткой 4,5 года. Освободился мужчина только в 2019 году.
Напомним, трагедия произошла в ночь на 16 октября в доме на Инженерной. По словам соседей, Андрей Кучин зверски избивал малыша, а после покинул квартиру.
Меру пресечения для Дмитрия Кучина избрали еще 18 октября 2024 года в Чкаловском районном суде Екатеринбурга. Обвиняемого отправили в СИЗО до 15 декабря 2024 года. Во время процесса мужчина отворачивался от журналистов, а также не поднимал голову и смотрел в пол. Адвокат рассказывала, что смерть мальчику Кучин не хотел причинять. Также мужчина не мог объяснить произошедшее.