Осуждены фигуранты дела об аферах при постройке секретных бункеров для МО РФ

«Назначить Пипко наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима со штрафом 1,5 млн рублей. Епифанцеву назначить три года колонии общего режима со штрафом 500 тыс. рублей», — огласил приговор судья. Фигуранты взяты под стражу в зале суда. Им засчитано в срок отбывания наказания время, проведенное под стражей и домашним арестом во время следствия и суда.
В ходе прений сторон прокурор запросил Пипко 11 лет колонии со штрафом 1 млн рублей и лишением звания майора, а ветерану боевых действий в Сирии Епифанцеву — шесть лет колонии общего режима со штрафом 800 тыс. рублей. Оба фигуранта частично признали вину и частично возместили ущерб, который был заявлен в иске потерпевшей стороной в лице Минобороны РФ на сумму 1 млрд 809 млн 612 тыс. рублей.
Суд взыскал также с Пипко 75 млн рублей по иску главного управления обустройства войск и 1 млрд 803 млн рублей с обоих фигурантов по иску Минобороны РФ. Имущество осужденных стоимостью около 50 млн рублей оставлено под арестом.
Как было установлено в суде, фигуранты завышали объем и цены на материалы и оборудование, которых в реальности не было, а существовали лишь по документам. С осени 2020 года по весну 2021 года следователи выявляли и добавляли в обвинение новые эпизоды. Суд рассмотрел это дело со второй попытки. В течение полугода во время процесса были заслушаны показания свидетелей и озвучены результаты экспертиз, согласно которым обвиняемые уничтожали улики и вывезли со своих организаций и фирм все серверы. Кроме того, перед задержанием Пипко уничтожил в микроволновой печи три мобильных телефона.
Так как материалы этого дела содержат секретную информацию, рассматривал его 2-й Западный окружной военный суд. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.