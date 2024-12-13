Осуждены фигуранты дела об аферах при постройке секретных бункеров для МО РФ

Как было установлено в суде, фигуранты завышали объем и цены на материалы и оборудование, которых в реальности не было, а существовали лишь по документам. С осени 2020 года по весну 2021 года следователи выявляли и добавляли в обвинение новые эпизоды. Суд рассмотрел это дело со второй попытки. В течение полугода во время процесса были заслушаны показания свидетелей и озвучены результаты экспертиз, согласно которым обвиняемые уничтожали улики и вывезли со своих организаций и фирм все серверы. Кроме того, перед задержанием Пипко уничтожил в микроволновой печи три мобильных телефона.