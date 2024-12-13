В Шереметьево россиянку задержали за контрабанду бриллиантов

Уточняется, что таможенники остановили женщину в «зеленом» коридоре для выборочного контроля. С помощью металлодетектора они нашли под её курткой 325 дорогостоящих изделий: серьги, браслеты, цепочки и драгоценные камни. Нарушительница пояснила, что с таможенными правилами частично знакома, а ценности привезла для своих знакомых.