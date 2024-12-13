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В Шереметьево россиянку задержали за контрабанду бриллиантов

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Таможенники в аэропорту «Шереметьево» обнаружили украшения и бриллианты на 5 миллионов рублей, которые россиянка пыталась ввезти в страну из Китая в поясной сумке, возбуждено уголовное дело о контрабанде, сообщает Федеральная таможенная служба.

Источник: © РИА Новости

«Бриллианты и ювелирные изделия стоимостью 5 миллионов рублей обнаружили шереметьевские таможенники у 44-летней россиянки, прилетевшей из Китая. Контрабанду она пыталась пронести в поясной сумке под верхней одеждой», — говорится в сообщении.

Уточняется, что таможенники остановили женщину в «зеленом» коридоре для выборочного контроля. С помощью металлодетектора они нашли под её курткой 325 дорогостоящих изделий: серьги, браслеты, цепочки и драгоценные камни. Нарушительница пояснила, что с таможенными правилами частично знакома, а ценности привезла для своих знакомых.

Предварительное исследование показало, что украшения новые и изготовлены из сплавов золота 585 и 750 пробы, а неоправленные камни являются бриллиантами.

«По факту контрабанды стратегически важных товаров возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет со штрафом до 1 миллиона рублей», — говорится в релизе.