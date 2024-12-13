Адвокат объяснил, почему СК прекратил дело о смерти кота Твикса

Более того, в действиях проводницы нет и не может быть состава преступления «Жестокое обращение с животным», поскольку обязательным признаком этого преступления является цель причинить животному боль или страдания. Однако при высадке кота никто не руководствовался такой целью, никто не желал причинить ему боль и страдания. Дело в том, что все (проводница и пассажиры вагона) полагали, что кот забежал в вагон на станции «Киров-Пассажирский». Первыми кота обнаружили пассажиры, которые начали выражать возмущение проводнице нахождением кота в вагоне без хозяина. В условиях ограниченного времени проводница взяла кота на руки и прошла по всему вагону и спросила у каждого пассажира, кому принадлежит этот кот. Это подтверждается видеозаписями из вагона. Никто из пассажиров не опознал кота, в том числе пассажир, который перевозил кота. После этого один из пассажиров высадил кота на перрон, поскольку все полагали, что кот местный и случайно забежал в вагон.