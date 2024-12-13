Адвокат объяснил, почему СК прекратил дело о смерти кота Твикса

Адвокат Владислав Идамжапов, представляющий интересы проводницы из Екатеринбурга, объяснил, почему СК прекратил дело о смерти кота Твикса. Как ранее сообщала «КП-Екатеринбург», питомца выбросили из поезда Екатеринбург — Санкт-Петербург 11 января 2024 года.
Однако следствие установило, что кота выкинул из вагона один из пассажиров.
— Да, действительно, уголовное дело и уголовное преследование в отношении моей подзащитной прекращено. Следствие установило, что отсутствует само событие преступления. С этим решением я и моя подзащитная согласны, поскольку как было объективно установлено в ходе следствия, высадку кота «Твикса» осуществляла не проводник, а пассажир. Это подтверждается видеозаписями с камеры из тамбура вагона. Ранее во всех СМИ утверждалось, что именно проводница осуществила высадку кота на перрон, однако это не соответствует действительности. Проводницу обвинили в том, чего она не делала вообще. Защитой были представлены доказательства, опровергающие виновность проводницы в совершении преступления (часть 1 статьи 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными»).
Более того, в действиях проводницы нет и не может быть состава преступления «Жестокое обращение с животным», поскольку обязательным признаком этого преступления является цель причинить животному боль или страдания. Однако при высадке кота никто не руководствовался такой целью, никто не желал причинить ему боль и страдания. Дело в том, что все (проводница и пассажиры вагона) полагали, что кот забежал в вагон на станции «Киров-Пассажирский». Первыми кота обнаружили пассажиры, которые начали выражать возмущение проводнице нахождением кота в вагоне без хозяина. В условиях ограниченного времени проводница взяла кота на руки и прошла по всему вагону и спросила у каждого пассажира, кому принадлежит этот кот. Это подтверждается видеозаписями из вагона. Никто из пассажиров не опознал кота, в том числе пассажир, который перевозил кота. После этого один из пассажиров высадил кота на перрон, поскольку все полагали, что кот местный и случайно забежал в вагон.
Стоит отметить, что проводнице жестокое обращение с животными вообще не свойственно, у нее у самой дома 4 кота и 2 собаки. Она очень любит животных.
К слову, в результате травли в СМИ, обвинений проводницы в совершении того, чего проводница не делала, у нее сильно ухудшилось состояние здоровья. Она более полугода восстанавливала свое здоровье.
По данному уголовному делу проведен значительный объем следственных действий. Следователь объективно разобрался в сложившейся ситуации и принял законное и обоснованное решение о прекращении уголовного дела и уголовного преследования, — рассказал «КП-Екатеринбург» Владислав Идамжапов.
В Центральном МСУТ СКР на транспорте отказались комментировать ситуацию. От заявлений воздержались и в Поволжской транспортной прокуратуре. Хозяин погибшего кота отказался общаться с корреспондентом «Комсомолки».