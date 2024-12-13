Свердловский облсуд оставил под арестом обвиняемого в убийствах экс-силовика

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе облсуда, Соболь обвиняется в причастности к совершению нескольких убийств в Екатеринбурге в 2000 году. Постановлением Ленинского районного суда Екатеринбурга Владиславу Соболю был продлен срок ареста до 21 февраля 2025 года.